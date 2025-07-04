Офіс генпрокурора про ворожі обстріли: всі факти воєнних злочинів РФ будуть передані до трибуналу по агресії

Прокурори фіксують наслідки ворожих атак по Києву, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, всі факти вчинених РФ воєнних злочинів будуть передані до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, наголошують в Офісі генерального прокурора.

В телеграм-каналі в п'ятницю Офіс генпрокурора зазначає, що в ніч з 3 на 4 липня військові РФ здійснили комбіновану атаку на міста України із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет.

"Наразі відомо про одного загиблого та 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Точна кількість постраждалих встановлюється. Падіння уламків БпЛА зафіксовано у 6 районах – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Святошинському", - йдеться в повідомленні щодо ворожих обстрілів Києва.

За інформацією прокуратури, в Солом’янському районі столиці пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Також постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.

"У Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу. У Шевченківському районі вибиті вікна у кількох житлових будинках, а також пошкоджень зазнала новобудова, не введена в експлуатацію. Триває ліквідація наслідків пожеж та руйнувань. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин росії проти мешканців столиці", - інформують у відомстві.

Також, згідно з повідомленням, 3 липня о 17:20 ворог обстріляв село Іллінівка Краматорського району. Війська РФ поцілили ударним FPV-дроном по приватному сектору. Одна особа загинула ще трьох поранено.

Крім того, як інформують в Офісі генпрокурора, 3 липня близько 21:15 російський ударний безпілотник атакував селище Савинці Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, уражено лінію електропередач, цивільний автомобіль та продовольчий магазин. Частина селища залишилась без електропостачання. Поранення дістали 23-річний чоловік, у 22-річної вагітної жінки діагностовано гострий стресовий розлад.

"В ніч проти 4 липня військові армії рф понад 20 разів обстрілювали населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та дронів різного типу. У зоні ураження опинилися обласний центр та 8 інших населених пунктів у Херсонському та Бериславському районах. Вранці 4 липня ворог скинув з БпЛА вибухівку у Херсоні та Антонівці, постраждало четверо цивільних", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією прокуратури, в ніч з 3 на 4 липня війська РФ атакували 8 населених пунктів Донецької області. Під приціл окупантів потрапили Білицьке, Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ та села Андріївка-Клевцове і Золотий Колодязь.

Станом на 12:50 внаслідок обстрілів у Краматорську зазнали тілесних ушкоджень двоє цивільних. Ще одну людину травмовано у Костянтинівці. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом основи черепа, гематоми і садна.

За інформацією прокуратури, ворог завдав ударів з використанням РСЗВ "Торндо-С" й "Смерч", ствольної артилерії, FPV-дронів, БпЛА. В місцях влучань пошкоджено приватні будинки й магазин.

4 липня близько 11:00, як інформують в прокуратурі, ворог атакував м. Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу 6 людей отримали поранення. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Донецької Херсонської та Дніпропетровської обласних прокуратур та Ізюмської, Краматорської, Костянтинівської, Покровської і Слов'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами обстрілів злочину (ст. 438 КК України).

"Всі факти вчинених рф воєнних злочинів будуть передані до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Генеральний прокурор Руслан Кравченко визначив роботу на даному напрямі, як один із ключових пріоритетів роботи органів прокуратури", - підсумовують в Офісі генпрокурора.