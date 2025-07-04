Інтерфакс-Україна
Події
12:56 04.07.2025

Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін

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Українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії – Сметанін

Україна та Данія підписали угоду, що відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії, повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у п'ятницю.

"Сьогодні в Копенгагені ми з Міністром промисловості Данії Мортеном Бьодсковим підписали історичну угоду. Вона відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії", - написав Сметанін у повідомленні у Телеграмі.

Він зазначив, що рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. "Сьогодні – стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до українського війська. Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК", - додав міністр.

Сметанін подякував Данії та особисто Бьодскову за вагому допомогу українській оборонній промисловості.

"Данія є справжнім другом для українського ОПК, нашим вірним союзником в боротьбі проти агресора. Україна, зі свого боку, докладе всіх зусиль для того, щоб підсилити оборонні спроможності Данії та її партнерів", - написав він.

Теги: #данія #опк #виробництво

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