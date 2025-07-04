Україну обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Україна у п'ятницю була обрана до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (FAO), повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради FAO ООН. Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Як відданий член ради, Україна буде віддана посиленню реагування ФАО та докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки", - написав він у соцмережі Х.

Він наголосив, що незважаючи на виклики, спричинені повномасштабною агресією Росії, Україна продовжуватимемо розширювати гуманітарні зусилля, зокрема через програму "Зерно з України".

"Також варто зазначити, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради, хоча й дуже старалися. Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", - резюмував Сибіга.