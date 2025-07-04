Україну обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
Україна у п'ятницю була обрана до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (FAO), повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради FAO ООН. Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Як відданий член ради, Україна буде віддана посиленню реагування ФАО та докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки", - написав він у соцмережі Х.
Він наголосив, що незважаючи на виклики, спричинені повномасштабною агресією Росії, Україна продовжуватимемо розширювати гуманітарні зусилля, зокрема через програму "Зерно з України".
"Також варто зазначити, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради, хоча й дуже старалися. Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", - резюмував Сибіга.