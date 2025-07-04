Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

Фото: Укрзалізниця

Роботи з відновлення колії у Києві тривають, частково подано напругу, а потяги фастівського напрямку курсують у звичному режимі, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою", - йдеться у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" додала, що поїзди Святошинського напрямку курсують із резервними тепловозами.

Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю, а на лівому березі буде додаткова зупинка та можлива пересадка на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця-Русанівка-Лівобережна-Воскресенка-Почайна-Сирець-Святошин.

Окрім цього, з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків-Львів із затримкою +4:36.

"Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва", - зауважує "Укрзалізниця".

Раніше повідомлялось, що залізничну інфраструктуру в межах Києва пошкоджено внаслідок масованої атаки російських БпЛА в ніч на п'ятницю.