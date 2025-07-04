Інтерфакс-Україна
Події
10:24 04.07.2025

Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"

1 хв читати
Роботи з відновлення колії у Києві тривають - "Укрзалізниця"
Фото: Укрзалізниця

Роботи з відновлення колії у Києві тривають, частково подано напругу, а потяги фастівського напрямку курсують у звичному режимі, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою", - йдеться у Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" додала, що поїзди Святошинського напрямку курсують із резервними тепловозами.

Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю, а на лівому березі буде додаткова зупинка та можлива пересадка на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця-Русанівка-Лівобережна-Воскресенка-Почайна-Сирець-Святошин.

Окрім цього, з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків-Львів із затримкою +4:36.

"Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва", - зауважує "Укрзалізниця".

Раніше повідомлялось, що залізничну інфраструктуру в межах Києва пошкоджено внаслідок масованої атаки російських БпЛА в ніч на п'ятницю.

Теги: #укрзалізниця #атака_рф #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 04.07.2025
Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор

Зеленський про нічні обстріли: РФ вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор

09:45 04.07.2025
У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

09:21 04.07.2025
Сибіга: Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни

Сибіга: Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни

09:14 04.07.2025
Кличко: Ворог пошкодив 5 автомобілів "швидкої", які вночі виїжджали на виклики до постраждалих

Кличко: Ворог пошкодив 5 автомобілів "швидкої", які вночі виїжджали на виклики до постраждалих

21:27 02.07.2025
На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

18:21 01.07.2025
Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

11:28 29.06.2025
Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові будинки в Черкаському районі, травмовані 6 жителів

Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові будинки в Черкаському районі, травмовані 6 жителів

12:25 28.06.2025
"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

10:39 27.06.2025
САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

15:45 26.06.2025
Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

ВАЖЛИВЕ

МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

Росія встановила новий рекорд обстрілів – 550 безпілотників та ракет

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 23 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 19 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 14 – Кличко

ОСТАННЄ

Демократи в Сенаті розпочинають розслідування щодо призупинення Трампом санкцій проти Росії – ЗМІ

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

Трамп стверджує, що постачання Україні зброї зі США триває, – ЗМІ

Суд призначив 5 років позбавлення волі командиру частини, який закупив неякісні шоломи

Уражено Азовський оптико-механічний завод в РФ - ЦПД

МВС попередило про обмеження руху в Києві після російських обстрілів

На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Росія встановила новий рекорд обстрілів – 550 безпілотників та ракет

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 23 – Кличко

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА