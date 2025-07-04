Інтерфакс-Україна
Події
09:21 04.07.2025

Сибіга: Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни

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Сибіга: Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни
Фото: https://www.president.gov.ua/

Володимир Путін навмисно здійснив масовану повітряну атаку на Київ одразу після розмови з президентом США Дональдом Трампом, остільки він демонструє свою "повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших досі. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", - написав Сибіга в соцмережі Х у п'ятницю.

Він закликав міжнародну спільноту збільшувати тиск на Росію, оскільки "неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору".

"Москва повинна отримати найжорсткіші санкції без зволікань. Україна має бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно спостерігає за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Припиніть чекати на мир. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", - резюмував міністр.

Теги: #атака_рф #сибіга

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