Інтерфакс-Україна
Події
09:17 04.07.2025

На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

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На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 9 населених пунктів Харківської області, 5 постраждалих серед мирного населення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у сел. Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Для обстрілів російські військові використовували некеровані авіаційні ракети, КАБи, а також БпЛА різних типів.

У Куп'янському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби та 2 цивільні автомобілі, в Ізюмському - 4 будинки, 2 господарчі споруди, а також адміністративну будівлю, електромережі та автомобіль.

Теги: #харківська_область

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