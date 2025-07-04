Інтерфакс-Україна
Події
07:49 04.07.2025

Щонайменше в трьох районах Києва ворог влучив по житлових будинках – ДСНС

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Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах після масованої атаки ворога на Київ у ніч проти 4 липня, повідомляє ДСНС України в телеграм-каналі станом на 07:40 п'ятниці.

Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. Виникла пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 кв. м. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

Шевченківський район: під атакою БпЛА опинилася ще не заселена 8-поверхівка, сталося руйнування на 1 поверсі.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучені понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45412

Теги: #київ #наслідки #атака

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