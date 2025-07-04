Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1120 одиниць живої сили та 178 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 2 танки, 10 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ,112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та три одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 205 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26220