07:36 04.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 1120 одиниць живої сили та 178 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.
Зокрема українськими воїнами знищено 2 танки, 10 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ,112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та три одиниці спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику 205 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26220