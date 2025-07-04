Інтерфакс-Україна
Події
05:51 04.07.2025

Залізничну інфраструктуру пошкоджено внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ - Укрзалізниця

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Залізничну інфраструктуру в межах Києва пошкоджено внаслідок масованої атаки російських БпЛА в ніч на п'ятницю, повідомляє Укрзалізниця у Телеграм.

"Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин. Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху", - повідомила Укрзалізниця станом на 05:40 п'ятниці.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - запевнила компанія.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7063

Теги: #київ #залізниця #атака

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