Німеччина веде перемовини зі США про купівлю систем Patriot і ракет для України - ЗМІ

Уряд Німеччини вже понад чотири тижні веде переговори про купівлю двох комплексів Patriot і сотень ракет для України у США, повідомило видання Bild у четвер.

Згідно з розслідуванням Bild, уряд ФРН робить це на прохання українського уряду, переконавшись, що Україна не може довше протистояти масованим російським авіаударам по своїй інфраструктурі.

"Хоча після того, як Україна вже два місяці не може достукатися до Вашингтона, адміністрація Трампа, схоже, також не бажає дозволити оборонній промисловості США продати системи протиповітряної оборони Німеччині, щоб потім передати їх Україні", - зазначає видання.

"Переговори з самого початку гальмувалися високопосадовцями США, а після останнього рішення Трампа не надавати Україні більше ракет PAC3 неясно, чи будуть американсько-німецькі переговори щодо цих двох систем взагалі продовжуватися", - написав на платформі X Юліан Рьопке, один із співавторів матеріалу Bild.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/merz-will-geheimen-waffen-deal-mit-trump-es-geht-um-putin-und-die-ukraine-6866349b0e5e9466640eb8fd

https://x.com/JulianRoepcke/status/1940865249751843070