Інтерфакс-Україна
Події
00:08 04.07.2025

Німеччина веде перемовини зі США про купівлю систем Patriot і ракет для України - ЗМІ

1 хв читати

Уряд Німеччини вже понад чотири тижні веде переговори про купівлю двох комплексів Patriot і сотень ракет для України у США, повідомило видання Bild у четвер.

Згідно з розслідуванням Bild, уряд ФРН робить це на прохання українського уряду, переконавшись, що Україна не може довше протистояти масованим російським авіаударам по своїй інфраструктурі.

"Хоча після того, як Україна вже два місяці не може достукатися до Вашингтона, адміністрація Трампа, схоже, також не бажає дозволити оборонній промисловості США продати системи протиповітряної оборони Німеччині, щоб потім передати їх Україні", - зазначає видання.

"Переговори з самого початку гальмувалися високопосадовцями США, а після останнього рішення Трампа не надавати Україні більше ракет PAC3 неясно, чи будуть американсько-німецькі переговори щодо цих двох систем взагалі продовжуватися", - написав на платформі X Юліан Рьопке, один із співавторів матеріалу Bild.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/merz-will-geheimen-waffen-deal-mit-trump-es-geht-um-putin-und-die-ukraine-6866349b0e5e9466640eb8fd

https://x.com/JulianRoepcke/status/1940865249751843070

Теги: #patriot #німеччина #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 03.07.2025
Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

15:12 03.07.2025
Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

13:24 03.07.2025
Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

10:33 03.07.2025
Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

17:15 02.07.2025
Прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою діятиме до 5 серпня - МВС Польщі

Прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою діятиме до 5 серпня - МВС Польщі

08:59 02.07.2025
Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

07:47 02.07.2025
Німеччина посилює заходи проти російського "тіньового флоту" — МЗС

Німеччина посилює заходи проти російського "тіньового флоту" — МЗС

02:29 02.07.2025
Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

22:20 01.07.2025
Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

19:34 01.07.2025
Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

Україна готує угоди про спільне виробництво в Данії – Зеленський

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

ОСТАННЄ

Російські дрони масовано атакують Київську область – ОВА

Двох людей травмовано внаслідок атаки ворожих дронів у Полтавському районі - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Міносвіти спростувало інформацію про необов'язковість військової підготовки в наступному навчальному році

Контроль якості повітря в селі Житомирської області, де пролунали вибухи показав незначні відхилення – ОВА

Зеленський пропонує ЄС створити міжнародну платформу для контролю за експортом товарів подвійного призначення

Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 59 людей – поліція

Природні пожежі на Криті призвели до евакуації тисяч людей

Сибіга зустрівся із керівництвом УЧХ, готується підписання меморандуму про співпрацю

Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА