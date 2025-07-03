Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив 1120 ударів дронами-камікадзе та 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій, три з яких станом на 22:00 четверга ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26218