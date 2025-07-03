Інтерфакс-Україна
Події
20:14 03.07.2025

Природні пожежі на Криті призвели до евакуації тисяч людей

1 хв читати

Приблизно 5 тис. осіб самостійно покинули південний схід грецького острова Крит через лісові пожежі, що спалахнули там у вівторок, повідомляє в четвер The Guardian.

Крім того, грецька влада повідомила про проведення рятувальниками евакуації 1,5 тис. осіб із чотирьох населених пунктів. Жителі і туристи ховаються в критому стадіоні, деякі покинули острів.

Пожежі вирують поблизу курортного міста Ієрапетра на південно-східному узбережжі острова.

Над гасінням вогню працюють близько 230 пожежників із залученням 46 одиниць спецтехніки.

За словами представника пожежної служби, зусиллям пожежників заважають пориви вітру, які сягають 9 балів із 12 за шкалою Бофорта.

За шкалою Бофорта, середня швидкість такого вітру становить 75-88 км/год, вітер характеризується як штормовий.

Теги: #крит #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:53 30.06.2025
Нічна ворожа атака БпЛА спровокувала пожежі на Харківщині - Синєгубов

Нічна ворожа атака БпЛА спровокувала пожежі на Харківщині - Синєгубов

01:11 17.06.2025
Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади – мер

Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади – мер

03:33 06.06.2025
У Києві ліквідовують пожежі через ворожу атаку одразу на кількох локаціях - ДСНС

У Києві ліквідовують пожежі через ворожу атаку одразу на кількох локаціях - ДСНС

20:04 03.06.2025
Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи

Дим від пожеж у Канаді досяг Північної Європи

04:20 02.06.2025
У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

11:22 31.05.2025
На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

На Сумщині ліквідують наслідки російських ударів, рятувальники гасять пожежі

03:48 31.05.2025
Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

17:53 07.05.2025
Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

15:09 06.05.2025
В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

16:56 04.05.2025
В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

В Ізюмському районі Харківщини готується евакуація місцевих жителів через наближення лісової пожежі - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

Україна готує угоди про спільне виробництво в Данії – Зеленський

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

ОСТАННЄ

Сибіга зустрівся із керівництвом УЧХ, готується підписання меморандуму про співпрацю

Запорізькі поліцейські повідомили про підозру депутатці з тимчасово окупованої Василівки

ЄК виділить EUR295,5 млн на продовження проекту Rail Baltica

Необхідно усунути правову колізію стосовно пайових внесків для будівництв, розпочатих у 2021р

Окупанти просунулися у Кам'янському, Зірці, біля Андріївки, Багатиря, Неліпівки та Синьківки – DeepState

Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру відзнаку "Майбутнє України"

З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

Прем'єрка Данії: Сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, але якщо будуть "прогалини", маємо бути готові їх заповнити

Потрібно чинити тиск на Путіна, перегріта військова економіка Росії доходить до своїх меж - фон дер Ляєн

Україна буде готова до відкриття інших кластерів про переговори щодо вступу в ЄС пізніше цього року – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА