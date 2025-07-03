Природні пожежі на Криті призвели до евакуації тисяч людей

Приблизно 5 тис. осіб самостійно покинули південний схід грецького острова Крит через лісові пожежі, що спалахнули там у вівторок, повідомляє в четвер The Guardian.

Крім того, грецька влада повідомила про проведення рятувальниками евакуації 1,5 тис. осіб із чотирьох населених пунктів. Жителі і туристи ховаються в критому стадіоні, деякі покинули острів.

Пожежі вирують поблизу курортного міста Ієрапетра на південно-східному узбережжі острова.

Над гасінням вогню працюють близько 230 пожежників із залученням 46 одиниць спецтехніки.

За словами представника пожежної служби, зусиллям пожежників заважають пориви вітру, які сягають 9 балів із 12 за шкалою Бофорта.

За шкалою Бофорта, середня швидкість такого вітру становить 75-88 км/год, вітер характеризується як штормовий.