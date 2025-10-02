Інтерфакс-Україна
08:29 02.10.2025

Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська в ніч четверга атакували дронами Київську область, внаслідок чого загорівся санаторій, що не функціонує та одна людина травмована, повідомляє Держслужба з НС.

"Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, рятувальники виявили травмованого чоловіка 1977 року народження.

Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 кв.м., додали у відомстві.

 

