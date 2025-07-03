З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

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ЄС з початку 2025 року виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку, Європейська рада продовжить надавати повну підтримку України, повідомив президент Євроради Антоніу Кошта.

"Зі свого боку, ми продовжуватимемо надавати повну підтримку Україні. З початку цього року держави-члени виділили додаткові €24 мільярди на військову підтримку. А тепер Європейська комісія запропонувала всім державам-членам більше фінансового простору для збільшення їхньої підтримки. І ця підтримка враховується в нових цілях НАТО", - сказав Кошта під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами ЄС у Данії.

Президент Євроради зазначив, що російське вторгнення в Україну залишається серйозною загрозою для міжнародного правопорядку, оскільки Росія є міжконтинентальною країною, яка загрожує не тільки Європі, а й Тихоокеанському регіону, а також діє в коаліції з такими країнами, як Північна Корея чи Іран.

Окрім того, Кошта додав, що глибоко розчарований тим, що РФ не долучається до зусиль "президента Трампа з досягнення справедливого і тривалого миру".

"Хоча президент Зеленський вже погодився на беззастережне припинення вогню, Росія не тільки не погодилася, а й навіть посилила інтенсивність своєї агресії проти України", - зазначив Кошта.

Він запевнив у продовженні тиску на Росію за допомогою санкцій. "Минулого тижня ми продовжили всі наші санкції ще на шість місяців. І зараз готується 18-й пакет санкцій", - додав президент Євроради.

За його словами, він "дуже задоволений" нещодавньою оцінкою Європейської комісії щодо "вражаючої" роботи України з проведення реформ "у таких складних умовах".

"І, безперечно, ми досягли умов для просування поточного переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу", - резюмував Кошта.