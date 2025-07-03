Інтерфакс-Україна
Події
16:23 03.07.2025

ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

1 хв читати
ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

Німеччина і Швейцарія підписали угоду про спільну закупівлю наземних систем ППО в рамках ініціативи European Sky Shield Initiative (ESSI) зі створення спільної регіональної системи протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg.

"Угода передбачає закупівлю наземних засобів протиповітряної оборони середньої дальності у німецького виробника Diehl Defence GmbH & Co. KG", - пише агентство з посиланням на заяву швейцарського уряду.

За словами представників уряду, переговори з виробником майже завершилися, і контракт підпишуть найближчим часом.

Угода відповідає новій оборонній стратегії Швейцарії, презентованій у червні, згідно з якою щонайменше 30% озброєнь мають закуповуватися в Європі. Директор з озброєнь Урс Лоер, який підписав угоду зі своїм німецьким колегою Карстеном Ставицьким, раніше заявляв, що прагне тісніших зв'язків з європейськими сусідами, щоб забезпечувати достатню кількість озброєнь в арсеналах країн.

Ініціативу European Sky Shield Initiative запустила Німеччина в 2022 році. Швейцарія приєдналася до неї 2024 року. У межах проєкту країни спільно закуповують системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Теги: #ппо #фрн #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 03.07.2025
США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

09:27 03.07.2025
Припинення адміністрацією Трампа поставок оборонних ракет призведе до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей – експосол Брінк

Припинення адміністрацією Трампа поставок оборонних ракет призведе до загибелі ще більшої кількості цивільних і дітей – експосол Брінк

21:49 02.07.2025
Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання ППО

Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання ППО

19:55 02.07.2025
Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати

Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати

19:46 02.07.2025
Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

09:16 02.07.2025
Вночі знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання БпЛА противника в 14 локаціях

Вночі знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання БпЛА противника в 14 локаціях

21:00 01.07.2025
Гайко Томс стане новим послом ФРН в Україні – ЗМІ

Гайко Томс стане новим послом ФРН в Україні – ЗМІ

15:58 01.07.2025
ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

18:03 30.06.2025
Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

14:41 30.06.2025
Сибіга: дуже сподіваємося, що отримаємо додаткові системи ППО від наших партнерів

Сибіга: дуже сподіваємося, що отримаємо додаткові системи ППО від наших партнерів

ВАЖЛИВЕ

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

Росія "Іскандером" вбила двох людей в Одеському порту та ще 6-х поранила

Зеленський планує обговорити в Данії деякі деталі ракетної програми

Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського заводу "Енергія" у Липецькій області

ОСТАННЄ

Прокурори повідомили про підозру таксисту, який вдарив співачку Матвієнко

Трамп проведе розмову з Путіним

СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська – джерело

США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом

Профільний комітет розгляне законопроєкт про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал у п'ятницю

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

Зеленський підписав закон про простежуваність водних біоресурсів

ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

В Полтаві ліквідовано пожежі, спричинені ворожим ударом: постраждали 24 особи, двоє загиблих

Удар по Одеському порту - варварський воєнний злочин і частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА