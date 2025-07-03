ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

Німеччина і Швейцарія підписали угоду про спільну закупівлю наземних систем ППО в рамках ініціативи European Sky Shield Initiative (ESSI) зі створення спільної регіональної системи протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg.

"Угода передбачає закупівлю наземних засобів протиповітряної оборони середньої дальності у німецького виробника Diehl Defence GmbH & Co. KG", - пише агентство з посиланням на заяву швейцарського уряду.

За словами представників уряду, переговори з виробником майже завершилися, і контракт підпишуть найближчим часом.

Угода відповідає новій оборонній стратегії Швейцарії, презентованій у червні, згідно з якою щонайменше 30% озброєнь мають закуповуватися в Європі. Директор з озброєнь Урс Лоер, який підписав угоду зі своїм німецьким колегою Карстеном Ставицьким, раніше заявляв, що прагне тісніших зв'язків з європейськими сусідами, щоб забезпечувати достатню кількість озброєнь в арсеналах країн.

Ініціативу European Sky Shield Initiative запустила Німеччина в 2022 році. Швейцарія приєдналася до неї 2024 року. У межах проєкту країни спільно закуповують системи протиповітряної та протиракетної оборони.