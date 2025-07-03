Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Україна підписала документ про спільне виробництво з США, у якому беруть участь декілька компаній, які зосереджуються перед усім на виробництві дронах різного типу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми розпочали наш візит в Данію з дуже важливою зустрічі і важливого підписання документу – це копродакшн між Україною і Сполученими штатами Америки. Це буде кілька кампаній - зосереджуються перед усім, по-перше тільки на дронах різного типу", - сказав Зеленський у коментарі для журналістів.

За словами президента, очікується, що на цей рік кількість дронів сягне сотні тисяч, також буде збільшення на наступний рік.

"Головний компонент – це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони. Зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахедів в такій великій кількості", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив про домовленість з колегами, що деякі виробництва зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій.