Інтерфакс-Україна
Події
13:56 03.07.2025

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

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Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Апеляційний суд Парижа залишив у силі рішення 2018 року, яким Росію зобов’язали компенсувати $1,5 млрд державному Ощадбанку (Київ) як збиток, завданий внаслідок анексії Криму, та додатково стягнув з РФ EUR300 тис. судових витрат.

"Рішення Апеляційного суду Парижа, як і арешт Ощадом російських активів у Франції на суму понад EUR87 млн, що відбувся нещодавно, є частиною системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором", – заявив голова правління фінустанови Сергій Наумов.

Як зазначила членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова, сума компенсації, присудженої до стягнення, перевищує $1,5 млрд, і банк надалі вживатиме всіх можливих заходів для примусового виконання рішення та стягнення коштів з РФ.

"Ми розуміємо, що Російська Федерація ніколи добровільно не виконає рішення суду, і налаштовані на довгу боротьбу. Водночас ми впевнені, що переможемо, і Росія заплатить не тільки суму завданих збитків, але й відсотки за весь цей час", – прокоментував заступник голови правління Арсен Мілютін.

Він наголосив, що банк також продовжує збирати обґрунтовані докази для подальшого стягнення компенсації з агресора за нові збитки, завдані внаслідок повномасштабного вторгнення, яке розпочалося у 2022 році.

Як повідомлялось, у  квітні Ощадбанк зареєстрував арешт на російські активи у Франції на суму близько EUR87 млн у справі компенсації за втрачені кримські активи банку.

Теги: #крим #ощадбанк #активи #компенсація #апеляція

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