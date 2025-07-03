Інтерфакс-Україна
Події
13:32 03.07.2025

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

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Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах щодо початку головування в Данії у Європейському Союзі, що відбудуться в Орхусі.

Як повідомляє Данське радіо (DR) у четвер, літак президента України Володимира Зеленського "щойно приземлився" у Данії.

"Планується, що він виступить з промовою", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Своєю чергою уряд Данії повідомив, що у зв'язку з офіційним відкриттям датського головування в ЄС в Орхусі 3 липня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зустрінеться з головою Європейської ради Антоніу Коштою, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначається на сайті данського уряду, лідери обговорять, як під час головування Данії "можна зробити все можливе для підтримки України, зокрема її шляху до членства в ЄС".

"Україна має бути в ЄС. Це в інтересах як Данії, так і Європи. Тому данське головування зробить все можливе, щоб допомогти Україні на шляху до членства в ЄС", – сказала Фредеріксен.

Підвищення військової підтримки, співпраця з українською оборонною промисловістю та нові санкції проти Росії також є темами зустрічі.

"Ми маємо посилити Україну. І послабити Росію. Перше ми робимо, збільшуючи військову підтримку. Україна має вирішальне значення для безпеки Європи. Наш внесок в Україну – це також захист нашої свободи. Друге ми робимо за допомогою санкцій. Ми маємо посилити тиск на Росію", – наголосила Фредеріксен.

Крім того, президент України зустрінеться з королем Данії.

У зв'язку з візитами відбудеться пресконференція.

Теги: #данія #зеленський

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