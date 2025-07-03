Інтерфакс-Україна
Події
11:01 03.07.2025

Ліквідація наслідків удару по Одесі завершена, постраждали 6 жителів

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Ліквідація наслідків удару по Одесі завершена, постраждали 6 жителів
Фото: ДСНС Одещини

Шестеро мирних жителів Одеси постраждали внаслідок дронової атаки російських окупантів по місту в ніч на четвер, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій за підсумками завершення рятувальних робіт.

"Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки по Одесі. У результаті ворожих ударів постраждали 6 людей, 11 – врятовані", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС в четвер.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, пошкоджені житлові будинки. Рятувальники евакуювали з атакованої російськими дронами багатоповерхівки 50 осіб, серед яких двоє дітей.

Теги: #одеса

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