Інтерфакс-Україна
Події
10:35 03.07.2025

ЦПД повідомляє про атаки по заводу в російському Єльці, який виробляє блоки для ракет

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ЦПД повідомляє про атаки по заводу в російському Єльці, який виробляє блоки для ракет

Удари завдані по заводу "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ, ще виготовляли комплектуючи для ракет, які використовувалися у війні проти України, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Там виготовляють батареї для: блоків планерування і корекції ракет; для комплексу "Іскандер", а також крилатих ракет. "Енергія" - це одна з найбільш критичних цілей для росії", - написав Коваленко в Телеграм у четвер.

Як повідомлялося, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вже завдавали удару по ПАТ "Енергія" в Єльці у ніч на 23 травня. "Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта спалахнула пожежа.

ПАТ "Енергія" – один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. "Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – зазначали в Генштабі.

Теги: #завод #удар #липецька_область

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