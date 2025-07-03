Через російські обстріли дев'ять постраждалих на Херсонщині - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу дев'ятьпостраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Осокорівка, Зміївка, Червоний Яр, Велетенське, Веселе, Дар'ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Токарівка, Тягинка, Янтарне, Нововоронцовка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9272