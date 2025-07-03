Ще один конгресмен США обурений призупиненням поставок зброї Україні

Ще один конгресмен-демократ Євген Віндман обурений призупиненням поставок зброї Україні та закликав США "скоригувати свій курс" для допомоги українським партнерам.

"Я розлючений. Рішення призупинити поставки критично важливої ​​зброї зі США, включаючи ракети та артилерію Patriot, ставить під загрозу життя та територію українців. Український народ запекло бореться проти вторгнення Путіна. Ми повинні скоригувати свій курс, щоб забезпечити нашим українським партнерам усе необхідне в боротьбі за свободу", - написав він в соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що конгресмен-республіканець США Брайян Фіцпатрік закликав Білий дім та Пентагон провести екстрений брифінг для Конгресу щодо ситуації, пов’язаної з призупиненням постачання зброї в Україну.

Як повідомлялося, міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння та боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, на тлі занепокоєння щодо рівня стратегічних запасів американських військ, повідомляє NBC News із посиланням на кілька джерел серед оборонних чиновників, представників Конгресу та обізнаних осіб.

Джерело: https://x.com/RepVindman/status/1940460294695985224