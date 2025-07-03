Ворог атакував Одесу БпЛА, пошкоджені житлові будинки - Кіпер

Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, пошкоджені житлові будинки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10327