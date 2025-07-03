04:07 03.07.2025
Ворог атакував Одесу БпЛА, пошкоджені житлові будинки - Кіпер
Російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, пошкоджені житлові будинки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", - написав він в телеграмі.
За словами Кіпера, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/10327