Інтерфакс-Україна
Події
23:13 02.07.2025

Три ЛЕП пошкоджені внаслідок вибуху на Житомирщині, без світла 735 помешкань

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Внаслідок вибуху неподалік Житомира пошкоджено три лінії електропередачі 10кВ, повідомляє "Житомиробленерго".

"Через вибух, який стався сьогодні близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, пошкоджено 3 лінії електропередачі 10кВ, відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Без електроенергії 735 помешкань", - сказано в повідомленні в фейсбуці.

Над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, ще 15 постраждали. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталось наразі немає.

Джерело: https://www.facebook.com/ztoe.com.ua/posts/1177119774428797?locale=ru_RU

Теги: #пошкодження #житомирська #вибух

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