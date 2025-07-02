Інтерфакс-Україна
Події
19:46 02.07.2025

Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

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Росія посилила терор по Україні, така велика кількість безпілотників, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення української протиповітряної оборони, закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У соцмережі Х він зазначив, що у червні 2025 року Росія випустила понад 330 ракет, включаючи майже 80 балістичних ракет, по мирних містах та громадах України, а також понад 5000 бойових безпілотників та 5000 плануючих бомб.

Міністр наголосив, що цей масштабний терор демонструє відверте неприйняття Росією мирних зусиль під керівництвом США та її заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання.

"Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну. Така велика кількість безпілотників, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше перехоплювачів та систем. Ми також готові їх придбати або орендувати", - написав він.

Очільник МЗС також наголосив, що Україна закликає до збільшення інвестицій у виробництво оборонної продукції в Україні, включаючи безпілотники-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони.

"Україна активно працює над розвитком власних можливостей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору", - підкресдил він.

За даними ООН, кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла на 37% за останні пів року.

"Зараз не час для слабких рішень. Зараз час продемонструвати силу та послати правильні сигнали Москві", - закликав Сибіга.

Теги: #ппо #сибіга #перехоплювач

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