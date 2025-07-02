В межах Bring Kids Back UA вдалося повернути понад 1 тис. дітей, ще близько 1,5 млн залишаються під загрозою депортації - омбудсман

В межах кампанії Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 1378 дітей з ТОТ та РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ви знаєте, що в Україні створений спеціальний президентський план Bring Kids Back UA, в рамках якого на сьогодні повернуто 1378 українських дітей", - сказав він на пресконференції "Сміливі змінюють світ".

За його словами, під потенційною загрозою примусового переміщення перебуває ще близько 1,5 млн українських дітей на ТОТ. Омбудсман зазначив, що при цьому невідома точна кількість дітей, яких вже депортовано.

"Офіційно ми не можемо отримати жодних даних з території Російської Федерації або з тимчасово окупованої території України. Ми намагалися це робити через міжнародні організації і посередників, але Росія максимально закриває всю інформацію, пов'язану з українськими дітьми", - наголосив він.

Омбудсман зазначив, що основною метою депортації українських дітей Росією є подальше використання їх як нового покоління російських солдат. Він підкреслив, що для цього дітям змінюють документи і віддають у молодіжні воєнізовані організації.