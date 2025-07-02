Інтерфакс-Україна
Події
17:35 02.07.2025

Противник найбільш активний на Покровському та на Південно-Слобожанському напрямках – Генштаб

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Противник найбільш активний на Покровському та на Південно-Слобожанському напрямках – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував станом на 16:00 середи 76 бойових зіткнень з російським агресором, з них 21 відбулося на Покровському напрямку, 12 боїв зафіксовані на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб у Телеграм-каналі.

"На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, два боєзіткнення тривають", - повідомляє Генштаб.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки, наші воїни дають гідну відсіч, шість боєзіткнень тривають.

У зведенні повідомляється, що вісім ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться ще один бій.

Теги: #фронт #генштаб

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