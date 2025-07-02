Результати всіх основних сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах - УЦОЯО

Всі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ), які проходили тестування в період з 11 до 20 червня, отримали свої результати за шкалою 100–200 балів, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Відповідну інформацію розміщено в їхніх персональних кабінетах. Тож у вкладці "Результат НМТ-2025" для них уже доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, потрібна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, ці учасники мають змогу завантажити Картку результатів за предметами", - йдеться в повідомленні УЦОЯО

Зазначається, що усього цьогоріч було проведено 17 основних сесій НМТ.

"Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ було здійснено відповідно до затверджених схем. А для визначення остаточних результатів НМТ, які зараз учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачено окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування", - розповіли у відомстві.

Зауважується, що вже 2 липня УЦОЯО передасть результати основних сесій НМТ до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Аби отримати оригінал документа з результатами НМТ для подання його до закордонного закладу освіти, з 4 липня ви матимете змогу замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа подавати не потрібно", - додали в Центрі.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Міністерство освіти і науки заявляє, що на основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих (317 тис. зареєстрованих), а також, що внформація про начебто провальне НМТ-2025 не відповідає дійсності.