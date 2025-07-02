Кличко відхилив петицію про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Київська влада відхилила петицію із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника.

"В Київській міській державній адміністрації у рамках забезпечення належної інституційної спроможності виконавчого органу Київської міської ради на постійній основі вживаються заходи не лише з контролю за трудовою дисципліною, а й за рівнем ефективності реалізації покладених на посадових осіб функцій і завдань", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

В той же час, у відповіді йдеться, що враховуючи, серед іншого, те, що в петиції відсутній персоналізований перелік посадових осіб і підстави для ініціювання питання їх звільнення з відповідних посад, петицію неможливо підтримати.

Як повідомлялося, 9 червня петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника необхідну для розгляду кількість голосів.

30 червня Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів Київради щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.