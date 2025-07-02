Припортову інфраструктуру Одеської області пошкодили російські БПЛА

Припортова та туристична інфраструктура зазнала пошкоджень внаслідок атаки російських БПЛА в ніч на 2 липня у Вилківській громаді Одеської області, повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація у Telegram.

"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, унаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

За інформацією РДА, постраждалих немає.

Як зазначали Повітряні Сили ЗСУ, російські безпілотники у ніч на 2 липня в акваторії Чорного моря тримали курс на Білгород-Дністровський.