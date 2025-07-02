ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва МВС за розгін учасників протестів під час Революції Гідності

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування стосовно колишнього керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління МВС у місті Києві за фінальним епізодом силового розгону учасників протестів під час Революції Гідності.

"У січні-лютому 2014 року в Києві, Черкасах і Сумах працівники міліції, виконуючи явно злочинні накази керівництва МВС, перевищували службові повноваження, застосовували силу до учасників акцій протесту та випадкових перехожих, незаконно затримували громадян і перешкоджали реалізації їхнього права на мирні зібрання", - йдеться у повідомленні Бюро у Телеграм-каналі в середу.

У відомстві нагадують, що внаслідок таких дій постраждали 117 осіб.

"Дії колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС у м. Києві, його заступника кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ККУ — перевищення влади, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ — незаконне затримання, ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ — перешкоджання мирним зібранням", — зазначається в повідомленні.