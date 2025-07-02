Спека очікується по всій Україні в найближчі дні, місцями невеликі короткочасні дощі

Невеликий короткочасний дощ очікується вдень у четвер місцями на сході України, а вночі на південному сході, у всіх інших областях 3 липня без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°.

В Києві 3 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 3 липня була 33,9° в 1885р., найнижча - 9,0° вище нуля в 1892р.

У п'ятницю, 4 липня, в Україні також переважно без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у Закарпатській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями сильна спека 35°, на північному заході країни 20-25°.

В Києві 4 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди шквал 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.