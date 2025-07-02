Інтерфакс-Україна
Події
12:36 02.07.2025

Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

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Чернишов про можливе розформування Міннац'єдності: Я повністю заперечую цю інформацію

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заперечує інформацію про можливе розформування Міністерства національної єдності.

"Я повністю заперечую цю інформацію. Міністерство національної єдності є важливим міністерством в системі органів виконавчої влади, в системі уряду і державної влади", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві, відповідаючи на питання про можливу ліквідацію Міннацʼєдності, чи приєднання його до іншого відомства.

Він додав, що за сім місяців існування, міністерство довело свою спроможність.

"Те що стосується роботи міністерства. Ще раз хочу підкреслити, що міністерство працює в звичайному режимі, у нас утворена Агенція національної єдності… Команда заряджена", - додав віцепремʼєр.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи можливе переформатування уряду, заявив, що у разі кадрових ротацій Чернишов може бути звільнений з посади, а Міністерство національної єдності може бути приєднано до іншого.

Теги: #чернишов #міннацєдності #спростування

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