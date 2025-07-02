Інтерфакс-Україна
Події
10:20 02.07.2025

Студент університету в Черкасах коригував ворожі удари по регіону

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Студент університету в Черкасах коригував ворожі удари по регіону

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента ФСБ у Черкасах - 20-річний студент місцевого університету на замовлення окупантів коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу.

Згодом, за інформацією відомства, студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легких грошей" у телеграм-каналах.

"Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки "прильотів": шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото. Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони", - зазначають в українській спецслужбі.

В повідомленні зазначається, що такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак РФ "в обхід" української системи ППО.

Також, як інформують в СБУ, фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим "звітом" для ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #черкаси #коригувальник_вогню

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