Інтерфакс-Україна
Події
14:36 05.08.2025

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

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У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати після того, як представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) намагалися у нього перевірити документи, повідомило Головне управління Національної поліції у Черкаській області.

На сторінці обласного ТЦК та СП повідомили про виникнення конфлікту під час дій з оповіщення.

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході корткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також проінформували про інцидент.

"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Пізніше, за повідомленнями поліцейських, чоловіка було затримано.

"49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенці КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху... У зловмисника вилучили три гранати із підривниками та пістолет", - повідомили у ГУ Нацполіції у Черкаській області.

Слідчими поліції та СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статей КК України: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

 

Теги: #черкаси #граната #тцк

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