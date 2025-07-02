Вночі знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання БпЛА противника в 14 локаціях

У ніч на 2 липня ворог атакував Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 114-ма ударними БпЛА, знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ

"У ніч на 2 липня (із 21.00 1 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.