Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

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Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб.