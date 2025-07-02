Німеччина посилює заходи проти російського "тіньового флоту" — МЗС

З 1 липня німецька влада розпочала перевірку страхового покриття у нафтових танкерів, що проходять через Балтійське море поблизу острова Фемарн у східному напрямку. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини у вівторок.

Метою заходу є посилення контролю над тіньовим флотом, який використовується для обходу міжнародних санкцій. Багато з таких суден уникають авторитетних страховиків і європейських портів, що ускладнює перевірку їхньої відповідності екологічним та безпековим стандартам.

"Ми повинні бути пильнішими щодо тіньового флоту в Балтійському морі. Перевірка страхового статусу суден у наших транспортних центрах — це ще один фрагмент у загальній картині", – заявив федеральний міністр транспорту Патрік Шнідер. – "Чим повнішою буде ця картина, тим швидше ми зможемо разом із нашими партнерами в Балтійському регіоні вжити заходів — аж до внесення суден до санкційних списків".

До ініціативи одночасно приєдналася Швеція. Зібрані документи перевіряє Служба безпеки судноплавства. За наявності підозрілих даних можливе відкриття спостереження на рівні ЄС, а також відповідні дії з боку країни прапора судна.

"Нові перевірки сприятимуть ще більшій координації з нашими друзями та партнерами в регіоні. Наша мета чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо життєвий простір Балтійського моря", – наголосив міністр закордонних справ ФРН доктор Йоганн Вадепфуль.

За оцінками Берліна, до тіньового флоту належать переважно застарілі танкери, що порушують норми безпеки і створюють загрозу морському середовищу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявляв, що зараз потрібен сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, його ключовими цілями має бути російський тіньовий танкерний флот, російські банки, а також ланцюги постачання, що поставляють деталі для виготовлення зброї: "Зараз потрібен дійсно сильний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Ключовими цілями повинні бути торгівля нафтою Росії, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи, а також будь-які ланцюги постачання, що доставляють обладнання або деталі для виготовлення зброї", - сказав Зеленський під час виступу на саміті Європейської ради.

Також, раніше повідомлялося, що 1 липня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав з першим візитом Київ.

Джерело: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/2725414-2725414