Інтерфакс-Україна
Події
07:30 02.07.2025

Окупанти завдали 376 ударів по Запорізькій області, поранені четверо мирних мешканців — ОВА

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Внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах Запорізької області поранення отримали троє чоловіків і жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм .

Зокрема, війська РФ здійснили чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Новоданилівці.

За словами Федорова, 252 безпілотники різної модифікації, переважно FPV, атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новоолександрівку, Таврійське, Степногірськ, Камʼянське, Лобкове, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Окрім того, сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксовано по Камʼянському, Гуляйполю, Щербаках та Малій Токмачці.

113 артилерійських ударів прийшлося по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Червоної Криниці.

"Надійшло 64 повідомлення про руйнування житла, автівок та соціальної інфраструктури", — додав начальник ОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21531

Теги: #наслідки #запорізька #атака

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