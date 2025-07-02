Інтерфакс-Україна
Події
07:16 02.07.2025

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 90 од. автотехніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 2 танки, 3 бронемашини, 40 артсистем, 73 БПЛА, а також 90 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1022090 (+1100) осіб, танків – 10985 (+2) од, бойових броньованих машин – 22931 (+3) од, артилерійських систем – 29794 (+40) од, РСЗВ – 1427 (+0) од, засоби ППО – 1191 (+1) од, літаків – 420 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73), крилаті ракети – 3436 (+0), кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 53786 (+90) од, спеціальна техніка – 3921 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26146

Теги: #генштаб #втрати #рф

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