Інтерфакс-Україна
Події
05:44 02.07.2025

ЦПД: Виробництво "Шахедів" у КНДР вже налагоджено за допомогою Росії

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Виробництво ударних дронів типу "Шахед" та "Герань" у Північній Кореї вже налагоджено за сприяння Росії, заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР — виробництво шахедів/герань в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії", — написав він у повідомленні.

За його словами, російські інструктори також працюють на території КНДР.

"Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА", — додав Коваленко.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9475

Теги: #дрони #кндр #цпд #рф

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