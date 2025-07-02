ЦПД: Виробництво "Шахедів" у КНДР вже налагоджено за допомогою Росії

Виробництво ударних дронів типу "Шахед" та "Герань" у Північній Кореї вже налагоджено за сприяння Росії, заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР — виробництво шахедів/герань в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії", — написав він у повідомленні.

За його словами, російські інструктори також працюють на території КНДР.

"Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА", — додав Коваленко.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9475