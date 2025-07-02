Інтерфакс-Україна
Події
03:35 02.07.2025

Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на умови щодо 60-денного припинення вогню в Газі. За його словами, під час цього періоду планується активна робота з усіма сторонами для досягнення тривалого миру.

"Сьогодні мої представники мали довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами щодо Гази. Ізраїль погодився на необхідні умови для завершення 60-денного перемир'я, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні", — зазначив Трамп у повідомленні в соціальній мережі Truth Social.

Він також наголосив на важливій ролі Катару та Єгипту, які "дуже наполегливо працювали, щоб допомогти принести мир" і які мають виконати остаточну пропозицію.

Трамп висловив сподівання, що угрупування ХАМАС прийме цю угоду, зауваживши, що ситуація не покращиться, а навпаки – "вона буде тільки гірше".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114780321031653396

Теги: #ізраїль #трамп #газа #умови

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