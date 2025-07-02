Інтерфакс-Україна
Події
03:14 02.07.2025

Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ

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Міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово призупинити постачання низки видів озброєння та боєприпасів до України, серед яких перехоплювачі Patriot, високоточні ракети GMLRS та інші важливі системи, на тлі занепокоєння щодо рівня стратегічних запасів американських військ, повідомляє NBC News із посиланням на кілька джерел серед оборонних чиновників, представників Конгресу та обізнаних осіб.

За інформацією джерел, затримка пов’язана з внутрішнім оглядом наявності боєприпасів, які значною мірою були вичерпані після тривалих постачань Україні, а також у зв’язку з операціями США на Близькому Сході — в Ємені, Ізраїлі та протидії Ірану.

"Боєприпаси та інша зброя можуть залишатися затриманими до завершення поточної оцінки, яку проводять оборонні органи США. У разі виявлення нестачі боєприпасів або їхньої необхідності для інших регіонів, терміни затримки можуть бути продовжені. Серед затриманого озброєння – десятки перехоплювачів Patriot для протиракетної оборони, тисячі 155-мм фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire, більше 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки переносних зенітних ракет Stinger, ракет "повітря-повітря" та гранатометів AIM, повідомили оборонні чиновники та представники Конгресу", - йдеться в повідомленні.

"Це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерствами національної підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперебною - просто запитайте Іран", - зазначила заступник прессекретаря Білого Дому Анна Келлі.

Як повідомлялося, видання Politico інформувало, що пентагон призупинив постачання певних ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання щодо значного зниження запасів озброєнь США, рішення було ухвалено керівником політики Пентагону Елбріджом Колбі після перегляду наявних запасів боєприпасів

Підкреслюється, що поставки здійснювалися двома основними потоками: із запасів Пентагону, які тепер швидко виснажуються, а також за рахунок Ініціативи сприяння безпеці України, коли кошти США використовуються на закупівлю озброєння безпосередньо у американських оборонних компаній.

Поточне використання запасів відбувалося ще з часів адміністрації Трампа, яка не просила додаткового фінансування, а наразі залишок коштів, за даними чиновника адміністрації, вистачить Україні ще на кілька місяців. Міністерство оборони США також працює над швидким поповненням своїх запасів, які використовуються для підтримки України та інших партнерів, зокрема Ізраїлю

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/national-security/pentagon-halts-weapons-shipment-ukraine-concerns-us-stockpile-rcna216358

Теги: #постачання #озброєння #сша

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