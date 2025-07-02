Інтерфакс-Україна
Події
01:14 02.07.2025

Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів до України через виснаження запасів США - ЗМІ

2 хв читати

Пентагон призупинив постачання певних ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання щодо значного зниження запасів озброєнь США, рішення ухвалено керівником політики Пентагону Елбріджом Колбі після перегляду наявних запасів боєприпасів, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, передає Politico.

"Початкове рішення про утримання частини допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена, було прийнято на початку червня, однак набирає чинності саме зараз на фоні активних спроб України відбити масштабні російські ракетні та безпілотні атаки на цивільні об’єкти у Києві та інших регіонах. Росія за останні вихідні здійснила найбільшу за тривалість повномасштабної війни повітряну атаку на Україну, застосувавши 477 безпілотників, приманок та 60 ракет. За інформацією, українські сили ППО збили 249 цілей, тоді як 226 атак пройшли, ймовірно, через електронні засоби глушіння", - йдеться в матеріалі.

Підкреслюється, що поставки здійснювалися двома основними потоками: із запасів Пентагону, які тепер швидко виснажуються, а також за рахунок Ініціативи сприяння безпеці України, коли кошти США використовуються на закупівлю озброєння безпосередньо у американських оборонних компаній.

Поточне використання запасів відбувалося ще з часів адміністрації Трампа, яка не просила додаткового фінансування, а наразі залишок коштів, за даними чиновника адміністрації, вистачить Україні ще на кілька місяців. Міністерство оборони США також працює над швидким поповненням своїх запасів, які використовуються для підтримки України та інших партнерів, зокрема Ізраїлю

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/07/01/pentagon-munitions-ukraine-halt-00436048

Теги: #постачання #озброєння #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 01.07.2025
Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

06:58 01.07.2025
Двопартійну резолюцію в справі викрадення росіянами українських дітей представлено в Конгресі США

Двопартійну резолюцію в справі викрадення росіянами українських дітей представлено в Конгресі США

21:49 30.06.2025
Келлог назвав коментарі Пєскова про гальмування мирних переговорів з боку США й України безпідставними

Келлог назвав коментарі Пєскова про гальмування мирних переговорів з боку США й України безпідставними

21:40 30.06.2025
Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

04:36 30.06.2025
Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

18:29 24.06.2025
Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

16:42 12.06.2025
Україна та Німеччина мають план щодо постачання Iris-T на найближчі 3 роки – Зеленський

Україна та Німеччина мають план щодо постачання Iris-T на найближчі 3 роки – Зеленський

22:00 10.06.2025
РФ розширює військову присутність в Африці

РФ розширює військову присутність в Африці

19:18 10.06.2025
США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026 р. - глава Пентагону

США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026 р. - глава Пентагону

15:44 02.06.2025
Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

Окупанти втратили 118 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: це обумовлено взаємними діями Москви

ГУР завдало удару по нафтопереробному заводу "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ — Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корпусу Іжевського заводу "Купол" у РФ після удару СБУ

В межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули двох українських підлітків із окупованих територій — Єрмак

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ОБСЄ щодо підтримки України

Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА