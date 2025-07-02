Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів до України через виснаження запасів США - ЗМІ

Пентагон призупинив постачання певних ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання щодо значного зниження запасів озброєнь США, рішення ухвалено керівником політики Пентагону Елбріджом Колбі після перегляду наявних запасів боєприпасів, повідомили три джерела, знайомі з ситуацією, передає Politico.

"Початкове рішення про утримання частини допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена, було прийнято на початку червня, однак набирає чинності саме зараз на фоні активних спроб України відбити масштабні російські ракетні та безпілотні атаки на цивільні об’єкти у Києві та інших регіонах. Росія за останні вихідні здійснила найбільшу за тривалість повномасштабної війни повітряну атаку на Україну, застосувавши 477 безпілотників, приманок та 60 ракет. За інформацією, українські сили ППО збили 249 цілей, тоді як 226 атак пройшли, ймовірно, через електронні засоби глушіння", - йдеться в матеріалі.

Підкреслюється, що поставки здійснювалися двома основними потоками: із запасів Пентагону, які тепер швидко виснажуються, а також за рахунок Ініціативи сприяння безпеці України, коли кошти США використовуються на закупівлю озброєння безпосередньо у американських оборонних компаній.

Поточне використання запасів відбувалося ще з часів адміністрації Трампа, яка не просила додаткового фінансування, а наразі залишок коштів, за даними чиновника адміністрації, вистачить Україні ще на кілька місяців. Міністерство оборони США також працює над швидким поповненням своїх запасів, які використовуються для підтримки України та інших партнерів, зокрема Ізраїлю

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/07/01/pentagon-munitions-ukraine-halt-00436048