Інтерфакс-Україна
Події
23:44 01.07.2025

ГУР завдало удару по нафтопереробному заводу "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ — Генштаб

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Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 1 липня завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України", зазначено в ГШ.

Підтверджено влучання по території об’єкта — зокрема пошкоджено технологічні установки, виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26143

Теги: #сарататовська #гур #ураження

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