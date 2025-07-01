Інтерфакс-Україна
Події
23:14 01.07.2025

В межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули двох українських підлітків із окупованих територій — Єрмак

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В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Один із них — 16-річний підліток, який три роки жив в окупації разом із мамою, не погоджувався ходити до школи, де нав’язували російську ідеологію, а українське дистанційне навчання було неможливим. Інший — 18-річний хлопець, який після закінчення школи вирішив не залишатися в окупації й самостійно подолав складний шлях, щоб приїхати до вільної України й розпочати життя заново", - написав він в телеграм-каналі в вівторок.

Єрмак подякував за допомогу в порятунку Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6511

Теги: #діти #повернення

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