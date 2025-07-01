Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

Україна готується до нових зустрічей у Європі, зокрема в Данії, ключовими питаннями буде виробництво зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад передусім. Ми готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, також з іншими нашими партнерами. І серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, наші спільні проєкти", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14932