Інтерфакс-Україна
Події
21:14 01.07.2025

Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

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Україна готується до нових зустрічей у Європі, зокрема в Данії, ключовими питаннями буде виробництво зброї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад передусім. Ми готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, також з іншими нашими партнерами. І серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, наші спільні проєкти", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14932

Теги: #зустрічі #європа #зеленський

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