Інтерфакс-Україна
Події
20:41 01.07.2025

У Харківській облпрокуратурі новий очільник

1 хв читати

На посаду керівника Харківської обласної прокуратури призначено Аміла Омарова, який до недавнього часу очолював Шевченківську окружну прокуратуру міста.

"Під час роботи керівником окружної прокуратури в фокусі прокурора перебували резонансні та соціально чутливі кримінальні провадження, серед яких — викриття фактів корупції та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану; розслідування особливо тяжких злочинів проти статевої свободи щодо малолітніх; системна робота у сфері захисту державних інтересів, результатом якої стало попередження розкрадання понад 300 млн грн бюджетних коштів, повернення земель оборони вартістю понад 22 млрд грн, понад 500 зареєстрованих кримінальних проваджень та зібраних доказів щодо збройної агресії рф проти України та вчинених рф воєнних злочинів", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У повідомленні зазначають, що призначення відбулося за рекомендацією Ради прокурорів України.

Протягом останніх 9 років Омаров обіймав керівні посади в органах прокуратури, зокрема, з 2021 року був керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

У травні цього року він був одним з кандидатів на посаду керівника БЕБ.

Попереднім керівником Харківської облпрокуратури був Олександр Фільчаков, який 25 жовтня 2024 року написав заяву про звільнення. Фільчаков був серед керівників облпрокуратур, які отримували підвищену пенсію у зв’язку з вислугою років, призначену за рішенням суду.

Після звільнення Фільчакова виконувачем обов'язків керівника став його перший заступник Володимир Лимар.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 01.07.2025
Підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами для фортифікацій на Харківщині заарештовано без альтернативи застави – спецпрокуратура

Підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами для фортифікацій на Харківщині заарештовано без альтернативи застави – спецпрокуратура

08:54 01.07.2025
Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

17:54 29.06.2025
Ворожий артобстріл Купʼянська забрав життя мешканця міста, ще одного важко поранено

Ворожий артобстріл Купʼянська забрав життя мешканця міста, ще одного важко поранено

10:06 29.06.2025
Внаслідок влучання БпЛА по цивільному авто в Харківській області загинув чоловік

Внаслідок влучання БпЛА по цивільному авто в Харківській області загинув чоловік

12:33 28.06.2025
Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

18:25 27.06.2025
Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

14:16 27.06.2025
У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

У ДТП на Харківщині загинув підліток-водій, підлітка-пасажира шпиталізовано

20:30 26.06.2025
Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

12:27 25.06.2025
Через ворожий авіаудар по селу на Харківщині загинула мирна жителька

Через ворожий авіаудар по селу на Харківщині загинула мирна жителька

09:04 25.06.2025
Дев'ятеро цивільних постраждали впродовж доби внаслідок атак ворога у Харківській області

Дев'ятеро цивільних постраждали впродовж доби внаслідок атак ворога у Харківській області

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

РФ ймовірно стратила українського полоненого — Омбудсман

Зеленський анонсував нові рішення РНБО щодо санкцій

Україна готується до зустрічей у Європі, зокрема Данії - Зеленський

У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади - Зеленський

Гайко Томс стане новим послом ФРН в Україні – ЗМІ

Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

Завдано успішного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ у Донецькій області – Генштаб

Макрон провів телефонну розмову з Путіним, обговорили війну в Україні та Близькій Схід – ЗМІ

Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА