У Харківській облпрокуратурі новий очільник

На посаду керівника Харківської обласної прокуратури призначено Аміла Омарова, який до недавнього часу очолював Шевченківську окружну прокуратуру міста.

"Під час роботи керівником окружної прокуратури в фокусі прокурора перебували резонансні та соціально чутливі кримінальні провадження, серед яких — викриття фактів корупції та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану; розслідування особливо тяжких злочинів проти статевої свободи щодо малолітніх; системна робота у сфері захисту державних інтересів, результатом якої стало попередження розкрадання понад 300 млн грн бюджетних коштів, повернення земель оборони вартістю понад 22 млрд грн, понад 500 зареєстрованих кримінальних проваджень та зібраних доказів щодо збройної агресії рф проти України та вчинених рф воєнних злочинів", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У повідомленні зазначають, що призначення відбулося за рекомендацією Ради прокурорів України.

Протягом останніх 9 років Омаров обіймав керівні посади в органах прокуратури, зокрема, з 2021 року був керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

У травні цього року він був одним з кандидатів на посаду керівника БЕБ.

Попереднім керівником Харківської облпрокуратури був Олександр Фільчаков, який 25 жовтня 2024 року написав заяву про звільнення. Фільчаков був серед керівників облпрокуратур, які отримували підвищену пенсію у зв’язку з вислугою років, призначену за рішенням суду.

Після звільнення Фільчакова виконувачем обов'язків керівника став його перший заступник Володимир Лимар.