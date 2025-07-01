Інтерфакс-Україна
Події
14:58 01.07.2025

Начальник Київської МВА ініціював облаштування модульних укриттів у місті

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Начальник Київської МВА ініціював облаштування модульних укриттів у місті

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відзначає відсутність модульних укриттів в українській столиці та ініціює розгляд питання їх облаштування Радою оборони Києва.

"Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці… В Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві - можна. У Києві не можна?", - написав Ткаченко в Телеграм у вівторок.

За його словами, перешкодою для цього є державні будівельні норми (ДБН), але не уточнив, які саме.

"Я виношу для розгляду на Раді оборони Києва питання облаштування модульних укриттів в столиці. І, відповідно, фінансування цього проєкту коштом громади", - повідомив Ткаченко.

 

Теги: #київ #укриття #ткаченко

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