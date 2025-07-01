Інтерфакс-Україна
Події
14:00 01.07.2025

Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

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Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4487-ІХ, яким визнано недійсними три застарілих декрети Кабінету міністрів 90-х років, що регулювали створення держоб’єднань у паливно-енергетичному секторі.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі Верховної Ради у вівторок, законом, зокрема, скасовано три декрети: про об’єднання вугільних підприємств, про електроенергетичні об’єднання та про об’єднання нафтових, газових і нафтопереробних підприємств.

Наразі відповідні питання врегульовані Господарським кодексом України, законом "Про управління об’єктами державної власності" та іншими нормативно-правовими актами.

В Раді пояснили, що прийняття цього закону дозволить усунути дублювання у законодавстві, підвищити прозорість управління держвласністю, а також актуалізувати правову базу в рамках євроінтеграції.

Реалізація положень документу не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і не впливатиме на роботу підприємств даної сфери.

Теги: #закон #верховна_рада

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