Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4487-ІХ, яким визнано недійсними три застарілих декрети Кабінету міністрів 90-х років, що регулювали створення держоб’єднань у паливно-енергетичному секторі.

Як повідомляється на офіційному веб-порталі Верховної Ради у вівторок, законом, зокрема, скасовано три декрети: про об’єднання вугільних підприємств, про електроенергетичні об’єднання та про об’єднання нафтових, газових і нафтопереробних підприємств.

Наразі відповідні питання врегульовані Господарським кодексом України, законом "Про управління об’єктами державної власності" та іншими нормативно-правовими актами.

В Раді пояснили, що прийняття цього закону дозволить усунути дублювання у законодавстві, підвищити прозорість управління держвласністю, а також актуалізувати правову базу в рамках євроінтеграції.

Реалізація положень документу не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і не впливатиме на роботу підприємств даної сфери.